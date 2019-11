I risultati del weekend: la Primavera vola in testa

Bilancio positivo: il weekend rossonero ha portato con sé molte vittorie. La più importante è stata quella della Primavera, 1-3 a Brescia, che ha permesso alla squadra di Mister Giunti - anche grazie al passo falso dell'Hellas Verona - di volare da sola in vetta alla classifica a quota 23 punti. Bene gli U14, 5-0 al Feralpisalò, benissimo gli U13 che dominano il Derby segnando otto gol. Negli altri Derby, 1-1 per l'U17 femminile e 2-3 per l'U15 femminile.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 9° giornata, Brescia-Milan 1-3 (29' Mionic su rigore, 39'st Pecorino su rigore, 48'st Sala)

U14: 10° giornata, Milan-Feralpisalò 5-0 (2 Scotti, 2 Martinazzi, Sia)

U13: 10° giornata, Milan-Inter 8-1 (2 Albè, 2 Sassi, Geroli, Perin, Sala, Ossola)

U12: 8° giornata, Milan-Bresso Calcio 11-2 (5 Camarda, Grassini, Basso Ricci,

Biffi, Cullotta, Borsani, Lupo)

U11: 8° giornata, Città di Vigevano-Milan 2-3 (Bompan, Bernasconi, Colombo)

U11: recupero 4° giornata, Milan-J. Cusano 3-1 (Mastroianni, Esposito, Bompan)

U10: 8° giornata, Seguro-Milan 2-13 (4 Borsa, 3 Marasco, 3 Esposti, 2 Marchello, Sorrentino)

U9: 8° giornata, Milan-Città di Segrate 1-1 (Vigil)

U17 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Inter 1-1 (Nano)

U15 FEMMINILE: 10° giornata, Inter-Milan 3-2 (Renzotti su rigore, Crotti)

U13 FEMMINILE: 8° giornata, AC Pavia Academy-Milan 1-0

U10 FEMMINILE: 8° giornata, Milan-Ausonia 6-2 (3 Bestetti, 2 Elshamy, La Rocca)