Il Milan Primavera è tra le 4 migliori d'Europa: il programma delle Final Four

Con la vittoria contro uno - come spesso accade - antisportivo Atletico Madrid Juvenil, arrivata grazie alle reti di Stalmach al 13esimo e all'autogol del portere spagnolo al 66esimo, il Milan Primavera di Ignazio Abate si qualifica - con tanto merito e tantissimo orgoglio per la prima volta nella storia del club rossonero - alle Final Four di Youth League, la Champions League di categoria; essa si svolgerà tra il 21 aprile (semifinale in gara secca) e il 24 aprile (finale in gara secca) a Nyon.

La squadra di Abate affronterà la vincente della sfida di oggi tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato, mentre l'altra semifinale sarà tra lo Sporting Lisbona e una tra l'AZ e il Real Madrid, in programma oggi.

Ciò che è già certo, comunque, è che il Milan è nelle migliori quattro squadre d'Europa a livello di settore giovanile.

