Il Milan Primavera ha il secondo attacco del campionato, dietro solo alla Roma (capolista)

Il Milan Primavera di Federico Guidi si sta dimostrando essere una squadra molto competitiva nonostate l'importante rivoluzione attuata dalle parti del PUMA House of Football quest'estate. L'ex Roma sta crescendo un gruppo di ragazzi talentuosi che a lungo andare torneranno utili non solo al Milan Futuro, come già successo nel corso di questa stagione con Sia e Stalmach, fra gli altri, ma anche alla Prima Squadra.

Ad inizio stagione i pronostici non erano decisamente favorevoli, ma oggi il Milan Primavera ha saputo almeno per il momento ribaltarli, visto che al giro di boa si trova addirittura al terzo posto in classifica del campionato di Primavera 1.

Gli otitmi risultati sono ovviamente anche frutto di un attacco più che prolifico. Con i 36 gol messi a segno fino a questo momento, la formazione rossonera è il secondo attacco della competizione, dietro solo a quello della Roma, che fra le altre cose è anche la capolista, che ne ha messi a referto giusto 3 in più.