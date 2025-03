Il Milan Primavera riacciuffa l'Inter con carattere: rossoneri imbattuti nei derby in questa stagione

Finisce in parità il terzo derby stagionale tra Milan e Inter, 1-1. I rossoneri mantengono l'imbattibilità nella stracittadina nel corso di quest'anno, dopo la vittoria nella gara di andata e di quella ai rigori nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera.

Dopo un primo tempo in grande affanno, con il vantaggio dell'Inter propiziato da un rigore inesistente trasformato da Berenbruch, i rossoneri entrano con un grandissimo atteggiamento nella ripresa e la rimettono subito in piedi grazie al gol di Perrucci su assist di Liberali. Il Diavolo va anche vicino al raddoppio nella prima metà di secondo tempo. Poi la gara si assesta su un sostanziale equilibrio che arriva fino al triplice fischio. Dopo la fine si accende una rissa tra giocatori e non solo, con il mister Federico Guidi - arrabbiatissimo - espulso. Buon punto, tutto sommato, per il Milan che contava tante assenze e che consolida il quinto posto.