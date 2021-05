Inter-Milan, Maldini e Massara presenti allo stadio per il derby Primavera

È iniziata da pochi minuti Inter-Milan, valida per il campionato Primavera di Serie A. Oltre per l'importanza del derby in sé i rossoneri ce la metteranno tutta anche per continuare ad inseguire l'obiettivo Play Off. Allo stadio di Sesto San Giovanni sono presenti anche Paolo Maldini e Ricky Massara, DT e DS rossoneri, da sempre presenti e vicini alle vicende della formazione Primavera.