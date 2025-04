La Primavera, Guidi fiero della squadra: "Giocato col giusto atteggiamento, ma ora dovremo resettare e fare esperienza da questa gara"

Finisce con una grande delusione per il Milan Primavera: la finale di Coppa Italia va al Cagliari che vince per 3-0. Al termine della partita e dopo la premiazione, il mister rossonero Federico Guidi è intervenuto in conferenza stampa. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Chiaro che quello che cercherò di fare è fargli alzare la testa. Dobbiamo scindere il risultato dal percorso che stanno avendo. Anche oggi nella partita il risultato è assai pesante ma se andiamo a vedere abbiamo giocato tutta la partita nella loro metà campo, loro sono stati cinici e più esperti di noi a capitalizzare. Le finali sono anche questo, riuscire a smaltire la delusione e fare tesoro di ciò che è andato bene e ciò che non è andato. Contro squadre esperte devi incidere con pochi palloni. Mi devo concentrare su cosa stanno facendo i ragazzi e anche l'approccio alla gara mi è piaciuto, anche nel secondo tempo hanno spinto. Dobbiamo essere bravi a resettare e fare esperienza da questo tipo di gara".