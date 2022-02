LIVE MN - Primavera, Bologna-Milan (1-2) - Orrore di Pseftis

28' Gol del Bologna. Cosa combina Pseftis... Il portiere rossonero impiega troppo tempo nel rinviare via il pallone, Raimondo ne approfitta e segna la rete che riapre la gara.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Doppietta di Nasti: Chaka Traorè sguscia via sul fondo, serve l'attaccante rossonero in area che deve solo appoggiare la palla in rete!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOL! Altra ripartenza del Milan guidata da Capone, che serve Nasti sulla sinistra e di mancino realizza la rete del vantaggio!

12' E' dominio Milan fino a questo momento.

6' Sullo sviluppo di un Corner, Nasti prova a concludere a botta sicura ma Bagnolini chiude lo specchio della porta.

2' OCCASIONE MILAN! Ripartenza dei rossoneri sprecata malamente da Chaka Traorè, che da ottima posizione spara altissimo.

1' Si parte!

Dopo la striscia di vittorie interrotta dall'Inter e dal Genoa, i rossoneri di mister Giunti sono pronti a ripartire contro la squadra emiliana. Sarà un match tutto da vivere, Bologna-Milan, match valido per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1.

Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-4-2): Bagnolini; Amey, Arnofoli, Motolese, Corazza; Urbanski, Anan, Pyyhtia, Casadei; Raimondo, Rocchi.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Stanga, Nsiala, Bozzolan; Robotti, Di Gesù, Alesi; Traorè, Nasti, Capone. A disp: Bartoccioni, Nava, Obaretin, El Hilali, Camara, Omoregbe, Bjorklund, Gala, Rossi, Piantedosi, Eletu. All: Giunti.