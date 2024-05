live mn Primavera, Lazio-Milan (1-1): fine partita. Milan eliminato a testa alta

vedi letture

FINE PARTITA - Lazio-Milan, 1-1: rossoneri eliminati ai quarti di finale. Finisce amaramente la stagione rossonera. La squadra di Abate viene eliminata al primo turno dei playoff dopo una buona prestazione complessiva, considerando le tantissime assenze: Camarda e Zeroli su tutti. Il Diavolo passa in vantaggio nel primo tempo grazie a un ispirato Bartesaghi che segna di testa al quarto d'ora. La Lazio trova il pareggio con l'unico tiro in porta del primo tempo e con l'unica distrazione rossonera della prima frazione di gioco. Nella ripresa i biancocelesti sono stati ordinati in campo: il Milan ha comunque avuto le sue occasioni ma non è riscito a sfruttarle. Nel finale a nulla è servito l'arrembaggio. Finisce la stagione ma finisce a testa alta.

95' Bruttissimo gesto di Dutu che va a esultare in faccia a Sia dopo una chiusura della difesa della Lazio. Per l'arbitro non c'è nessuna sanzione, nonostante la rissa che ne scaturisce

93' Milan all'arrembaggio, prova con i lanci lunghi. Cuenca, forse un po' egoista, prova la conclusione improvvisa da fuori che finisce alta... Ultimo cambio per Abate, dentro Martinazzi per Scotti

90' Cinque minuti di recupero

88' Brivido enorme per il Milan: Ruggeri tutto solo sugli sviluppi di una punizione per la Lazio ha l'occasione di chiudere i conti ma calcia alto da ottima posizione. Rossoneri ancora vivi ma allo stremo delle forze...

87' Doppio cambio Lazio: entrano Cappelli e Balde, fuori Sardo e Sana Fernandes

85' Bel cross di Scotti sul secondo palo dove arriva Jimenez che prova a ribadire in mezzo ma viene chiuso in angolo

84' Il Milan si butta all'attacco, serve un gol per andare in semifinale!

81' Giallo per Simic che tira giù Sulejmani che gli aveva rubato il tempo in pressione

80' Miracolo di Raveyre! Il portiere del Milan è un gatto sul colpo di testa di Sardo da pochi metri, sugli sviluppi di un angolo. Si tratta della seconda conclusione in porta della Lazio di tutta la partita. Sugli sviluppi dell'azione amminito Sudu per un brutto fallo su Nsiala.

78' CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Simmelhack vicinissimo alla rete, appena entrato! Ancora Bartesaghi travolgente dalla sinistra: cross forte sul primo palo dove c'è il danese che tutto solo colpisce ma non riesce a indirizzare con precisione. Il pallone sfiora l'incrocio

77' Terzo cambio nel Milan, Abate butta in campo un'altra punta: fuori Bonomi e dentro Simmelhack. Anche la Lazio fa un cambio: esce D'Agostini in favore di Sulejmani

75' Simic con un ottimo anticipo su D'Agostini e con un tiro da fuori: trova la deviazione in angolo

72' Primo cambio nella Lazio: esce Zazza ed entra Bedini

70' ANCORA MILAN! Un'altra super occasione per il Milan che ora si butta tutto all'attacco. Appoggio di Cuenca a liberare Scotti che prova il diagonale da buona posizione ma Magro se la ritrova lì e respinge. Doppia occasione nel giro di pochissimo per il Milan!

69' OCCASIONISSIMA MILAN! Su calcio d'angolo D'Agostini spizza il pallone e favorisce il piattone di Simic a botta sicura: praticamente sulla linea di porta salva tutto Zazza che allontana la sfera... Vicinissimo al gol del nuovo vantaggio il Diavolo!

65' Jimenez a muso duro con l'arbitro Mucera dopo che quest'ultimo non ha fischiato un fallo evidente sul terzino spagnolo da posizione interessante. Risponde a tono il direttore di gara che riprende il rossonero ma non lo ammonisce

62' Bel cross di Jimenez che con una parabola arcuata trova Scotti sul secondo palo che prova l'eurogol con la coordinazione per il tiro al volo: poco angolo e il pallone finisce alto. Forse Cuenca poteva essere servito a rimorchio. Segnali comunque importanti da parte del Diavolo

60' Adesso i rossoneri sono votati all'attacco e non ci sono alternative. Milan con il 4-2-3-1 con Bonomi che si abbassa in mezzo al campo con Malaspina: sulle fasce i neo entrati e Scotti trequartista dietro a Sia

56' Primi due cambi nel Milan: escono Bakoune e Stalmach, entrano Jimenez e Hugo Cuenca che torna in campo dopo diverso tempo

51' Il Milan continua a spingere dalla fascia di Bartesaghi, il migliore dei suoi. Altro cross dell'autore del gol rossonero ma ancora la retroguardia della Lazio riesce ad allontanare il pericolo

49' Bel cross di Bartesaghi in area per Scotti che in un primo momento riesce ad agganciare ma poi perde il tempo di gioco e viene chiuso dalla difesa

46' Si riparte al Viola Park, nessun cambio. Al Milan serve la vittoria per arrivare in semifinale!

FINE PRIMO TEMPO, Lazio-Milan 1-1. Un buon primo tempo per il Milan che sull'unico errore della sua prima frazione, concede il gol del pareggio alla Lazio. I rossoneri erano andati in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie al colpo di testa di Bartesaghi. Senza creare troppe occasioni avevano gestito bene la fase difensiva senza concedere tiri ai biancocelesti. Poi al minuto 37 un pallone sanguinoso perso da Stalmach sulla trequarti rossonera e il contropiede che ha portato al gol Sana Fernandes. Il Milan chiude in attacco: per accedere alla semifinale contro la Roma serve a tutti costi trovare la vittoria nei prossimi 45 minuti...

47' Occasione per Bakoune! Il rossonero viene pescato sul primo palo dall'angolo di Bonomi: la girata di testa è bella ma debole e finisce docile tra le braccia di Magro

45' Due minuti di recupero

44' Angolo pericolosissimo battuto da Bonomi: il pallone balla davanti a Magro ma nessuno ha la reattività giusta. L'arbitro Mucera fischia anche fallo in favore della Lazio e spegne l'opportunità rossonera

41' Guizzo di Barteseghi sulla sinistra, chiuso in angolo sul più bello. Il terzino prova a guidare la reazione rossonera

37' GOL LAZIO. Pareggia i conti l'uomo più pericoloso della Lazio, Sana Fernandes. Il Milan perde palla in uscita con Stalmach che si addormenta: contropiede biancoceleste con il pallone che viene offerto a Fernandes che entra in area, si aggiusta il pallone sul destro e non lascia scampo a Raveyre, incolpevole. Tutto da rifare per il Milan: con il pareggio è la Lazio che accederebbe alla semifinale.

36' Primo vero tiro della Lazio con Milani che ci prova da fuori area: non centra lo specchio e il pallone finisce abbondantemente alto

35' Pericolo in area rossonera con Nsiala e Simic che riescono ad allontanare dopo che D'Agostini era riuscito a controllare il pallone: il biancoceleste reclama un rigore ma la trattenuta è reciproca con Nsiala. Sul contropiede arriva Bakoune al tiro: conclusione troppo stretta che finisce sul fondo

29' Partita molto spezzettata in questa fase. Aspetto che tutto sommato rema a favore del Milan

27' Si rialza Magni zoppicante ma dovrebbe rientrare in campo. Si riparte

26' Rimane a terra Magni, molto dolorante. Brutto intervento ai danni del terzino rossonero

25' La Lazio ora cerca di rispondere con la rabbia, ma per il momento i guantoni di Raveyre sono intonsi

18' Il Milan rischia subito con l'inserimento di Milani sulla destra: Mucera ferma il biancoceleste per un fuorigioco inesistente. Il laziale comunque aveva sprecato tutto sbagliando completamente la misura del passaggio in area

16' GOOOOOOOLLL DEL MILAAAAN!!! Bartesaghi porta in vantaggio i rossoneri!! Da fascia a fascia il Milan si construisce la rete dell'1-0: dalla desstra arriva il cross di Magni per l'inserimento sul secondo palo di Bartesaghi che è libero di colpire di testa a porta vuota. Poi bella l'esultanza con mister Abate e tutta la squadra. Con questo risultato il Milan sarebbe virtualmente in semifinale, ma è lunga...

13' Punizione per il Milan, il pallone arriva sul lato destro dell'area della Lazio dove Nsiala controlla e calcia tra una selva di gambe. Conclusione centrale e di facile lettura per Magro

12' Il Milan esce bene dal pressing laziale: Scotti viene steso da Ruggeri e sul prosieguo dell'azione Bakoune viene atterrato Bordon. Il giallo solo per il secondo giocatore biancoceleste anche se forse entrambi lo avrebbero meritato

9' Bel recupero alto di Stalmach, capitano di giornata: il polacco chiude gli occhi e tira da fuori. La sua conclusione non è un granché e si spegne a lato, lontana dalla porta di Magro

8' Inizio di studio tra le due squadre. Dovrebbe essere il Milan a spingere dal momento che ha un solo risultato a disposizione

4' Prima incursione di Scotti a destra: il cross del rossonero è respinto in fallo laterale

1' Iniziata la partita al Viola Park!

- Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Giuseppe Mucera (sez. Palermo)

Assistenti: Antonio Aletta-Cristian Robilotta

IV ufficiale: Gianluca Grasso

- Per passare il turno il Milan deve necessariamente vincere nei 90 minuti. In caso di pareggio o vittoria della Lazio saranno i biancocelesti a qualificarsi per le semifinali

- Le formazioni ufficiali della sfida:

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Kone, D`Agostini, Sana Fernandes. A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Sulejmani, Napolitano, Balde, Bigotti, Barone, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni. All.: Stefano Sanderra

MILAN (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Bakoune, Malaspina, Stalmach; Scotti, Sia, Bonomi. A disp.: Torriani, Bartoccioni, Cuenca, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Jimenez, Martinazzi, Perera, Simmelhack, Ossola. All.: Ignazio Abate

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Come antipasto della gara di stasera della prima squadra contro la Salernitana ci sarà in campo il Milan Primavera. Dopo 9 anni i rossoneri di Ignazio Abate tornano a giocare una partita dei playoff del campionato di categoria, ennesimo traguardo della gestione dell'ex calciatore milanista. Lo scoglio al primo turno si chiama Lazio che ha il vantaggio dei due risultati su tre per accedere alla semifinale: in altre parole, il Milan dovrà vincere nei 90 minuti per passare il turno. Ad aspettare la vincente di questa sfida in semifinale sarà la Roma, seconda al termine della regular season. Per seguire la sfida, azione dopo azione, seguite il nostro live testuale!