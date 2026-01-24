LIVE MN - Primavera, MIL-INT (0-0): comincia il derby!

Primavera, MIL-INT (0-0): comincia il derby!
7' Lontani si destreggia tra due avversari al limite dell'area e prova il destro sul palo lontano: bel tiro ma la mira difetta un po'. Si fa vedere anche il Milan.
4' Tiro pericoloso dell'Inter, la palla dà l'illusione del gol prendendo l'esterno della rete. Rischio per il Milan.
2' Primi scambi del match, il Milan prova ad impostare con calma da dietro.
1' Si comincia. È l'Inter a mettere in gioco il pallone, comincia il derby!
- Squadre in campo. Maglia rossonera per il Milan Primavera, classica divisa nerazzurra per l'Inter.
Amici e amiche di MilanNews.it, oggi è giorno di Derby: allo Sportitalia Village si affrontano Milan ed Inter Primavera!
Per i rossoneri da segnalare che Longoni ha provato prima del match ma non ce la fa e partirà dalla panchina: out Bianchi infortunatosi nel riscaldamento, in porta giocherà Faccioli. Assente anche Plazzotta per un infortunio capitato ieri. Seguite la stracittadina meneghina con il nostro live testuale!
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Faccioli; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Perera, Mancioppi, Pandolfi, Scotti, Castiello, Lontani. A disp.: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Giovanni Renna
INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti, Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disp: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. All. Benito Carbone
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan