LIVE MN - Primavera, MIL-INT (0-0): comincia il derby!
© foto di MilanNews
Oggi alle 13:03La Primavera
di Manuel Del Vecchio

7' Lontani si destreggia tra due avversari al limite dell'area e prova il destro sul palo lontano: bel tiro ma la mira difetta un po'. Si fa vedere anche il Milan.

4' Tiro pericoloso dell'Inter, la palla dà l'illusione del gol prendendo l'esterno della rete. Rischio per il Milan.

2' Primi scambi del match, il Milan prova ad impostare con calma da dietro.

1' Si comincia. È l'Inter a mettere in gioco il pallone, comincia il derby!

- Squadre in campo. Maglia rossonera per il Milan Primavera, classica divisa nerazzurra per l'Inter.

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi è giorno di Derby: allo Sportitalia Village si affrontano Milan ed Inter Primavera! 

Per i rossoneri da segnalare che Longoni ha provato prima del match ma non ce la fa e partirà dalla panchina: out Bianchi infortunatosi nel riscaldamento, in porta giocherà Faccioli. Assente anche Plazzotta per un infortunio capitato ieri. Seguite la stracittadina meneghina con il nostro live testuale!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Faccioli; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Perera, Mancioppi, Pandolfi, Scotti, Castiello, Lontani. A disp.: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Giovanni Renna

INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti, Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disp: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. All. Benito Carbone