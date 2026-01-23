Primavera, un turno di squalifica per Hodzic: niente derby di Milano
Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di ritonro del campionato Primavera 1. Il giocatore del Milan, Demirel Hodzic, è stato fermato per un turno dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Frosinone: "Una giornata di squalifica per Hodzic Demirel (Milan): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di gara".
Il centrocampista milanista sarà quindi costretto a saltare il derby di Milano in programma domani alle 13. Ci sarà un assente per squalifica anche nell'Inter: si tratta di Jamal Iddrissou che era diffidato ed è stato ammonito per una simulazione in area durante l'ultima sfida persa 3-2 dai nerazzurri contro il Monza.
Questi i risultati della 2^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1:
Bologna-Cesena 1-1
Frosinone-Milan 0-2
Hellas Verona-Cagliari 1-0
Inter-Monza 2-3
Lazio-Cremonese 3-0
Lecce-Juventus 2-1
Napoli-Atalanta 3-1
Parma-Fiorentina 2-1
Sassuolo-Genoa 1-1
Torino-Roma 1-1
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan