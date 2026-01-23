Primavera, un turno di squalifica per Hodzic: niente derby di Milano

Oggi alle 22:30La Primavera
di Enrico Ferrazzi

Sono uscite le decisioni del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di ritonro del campionato Primavera 1. Il giocatore del Milan, Demirel Hodzic, è stato fermato per un turno dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Frosinone: "Una giornata di squalifica per Hodzic Demirel (Milan): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di gara". 

Il centrocampista milanista sarà quindi costretto a saltare il derby di Milano in programma domani alle 13. Ci sarà un assente per squalifica anche nell'Inter: si tratta di Jamal Iddrissou che era diffidato ed è stato ammonito per una simulazione in area durante l'ultima sfida persa 3-2 dai nerazzurri contro il Monza. 

Questi i risultati della 2^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1

Bologna-Cesena 1-1 
Frosinone-Milan 0-2 
Hellas Verona-Cagliari 1-0 
Inter-Monza 2-3 
Lazio-Cremonese 3-0 
Lecce-Juventus 2-1 
Napoli-Atalanta 3-1 
Parma-Fiorentina 2-1 
Sassuolo-Genoa 1-1 
Torino-Roma 1-1