Primavera, Renna: "Questa è la mentalità di ragazzi che vogliono arrivare a calcare palcoscenici importanti”

Il Milan Primavera torna alla vittoria con un bel 2-0 contro il Frosinone. Queste le parole di mister Renna al termine del match.

Ora come si guarda alla classifica in vista del derby?

“Per me la classifica è sempre uguale, per me la classifica è la prestazione. Certamente fa piacere che, con un una squadra che come oggi ha sette classe 2008 in campo più un 2009, abbiamo 30 punti e fa ben sperare per i ragazzi. Però l’ho detto dall’inizio della stagione: l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Ciò sta avvenendo, sono veramente molto felice”.

Oggi difficile sotto l’aspetto mentale visto che era una partita che arrivava tra Fiorentina ed il derby…

“Sì, non sono partite qualunque. Il derby è pur sempre un derby, da domani inizieremo a pensarci. Sappiamo che è una partita come tutte le altre. Dobbiamo lavorare per crescere anche in queste partite. I nostri principi comunque rimangono sempre gli stessi”.

Oggi ottimo impatto di chi è entrato in campo:

“Sì. Lo stesso Castiello è entrato e ha fatto gol, lo stesso Ossola ci ha dato una mano anche se non era semplice perché venivano a prenderci a uomo. Sono entrati con la mentalità giusta, da Milan, la mentalità di ragazzi che vogliono arrivare a calcare palcoscenici importanti”.