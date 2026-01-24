Primavera, Milan-Inter: le formazioni ufficiali del derby
Le formazioni ufficiali del derby primavera, che potrete seguire con noi su MilanNews.it con il live testuale. Da segnalare che Longoni ha provato prima del match ma non ce la fa e partirà dalla panchina: out Bianchi infortunatosi nel riscaldamento, in porta giocherà Faccioli. Assente anche Plazzotta per un infortunio capitato ieri.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (5-3-2): Faccioli; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Lontani; Scotti, Castiello. A disp.: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Giovanni Renna
INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti, Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disp: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. All. Benito Carbone
