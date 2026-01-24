Primavera, Milan-Inter: le formazioni ufficiali del derby

© foto di Milannews.it
Oggi alle 12:30La Primavera
di Andrea La Manna

Le formazioni ufficiali del derby primavera, che potrete seguire con noi su MilanNews.it con il live testuale. Da segnalare che Longoni ha provato prima del match ma non ce la fa e partirà dalla panchina: out Bianchi infortunatosi nel riscaldamento, in porta giocherà Faccioli. Assente anche Plazzotta per un infortunio capitato ieri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (5-3-2): Faccioli; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Lontani; Scotti, Castiello. A disp.: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Giovanni Renna

INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti, Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disp: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. All. Benito Carbone