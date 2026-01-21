Giovani, qualità e identità: così la Primavera di Renna forma il calcio di domani

vedi letture

Il lavoro portato avanti da mister Giovanni Renna in questi primi mesi di stagione rappresenta oggi una delle realtà più interessanti del panorama calcistico giovanile italiano. Non si stratta soltanto di risultati sul campo, ma di una filosofia chiara e coraggiosa, che mette al centro il gioco e la crescita del talento prima di qualsiasi classifica.

La Primavera guidata dal tecnico di origini napoletane è una squadra giovanissima, costruita con ragazzi classe 2008 e con un progessivo inserimento anche dei 2009, come dimostra il caso Angelicchio, che all'esordio assoluto, da sotto età, in Primavera 1, si è anche tolto la soddisfazione di trovare la via del gol. Una scelta tutt'altro che comune in Italia, dove spesso si tende a "proteggere" i giovani, mentre in casa Milan si è deciso di anticpare i tempi, abituando i campioni del futuro a confrontarsi con avversari più grandi, più strutturati e più pronti fisicamente da subito. L'obiettivo non è dunque quello di distruggere un campionato, ma di formare calciatori pronti per il calcio professionistico.

Eppure, pur senza l'assillo del risultato finale, questa Primavera riesce a giocare un calcio riconoscibile, propositivo, mettendo in difficoltà chiunque. La qualità del gioco è il tratto distintivo dei ragazzi di Renna: possesso, coraggio, idee chiare. Un progetto che in Italia pochi possono permettersi e ancor meno hanno il coraggio di portare avanti.

L'esempio perfetto è Christian Comotto, oggi in prestito allo Spezia, in Serie A. Il classe 2008 ha bruciato le tappe nella scorsa stagione, giocando in Primavera da sotto età e dimostrando come questo percorso possa accelerare maturità e consapevolzza.

Una filosofia che trova continuità soprattutto in Serie D, con l'U23 di Massimo Oddo, Milan Futuro, dove vengono inseriti gradualment altri elementi della Primavera. Dalle parti di Casa Milan c'è dunque un'idea chiara: il futuro non si aspetta, si costruisce.