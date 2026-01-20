Primavera, Frosinone-Milan 0-2: il tabellino del match

Questo il tabellino di Frosinone-Milan, match valido per la 21^ giornata del campionato Primavera 1:

FROSINONE-MILAN 0-2

Reti: 25'st Lontani (M), 38'st Castiello (M).

FROSINONE (3-4-1-2): Rodolfo; Obleac, Pelosi, Ndoye; Befani, Toci (37'st Mboumbou), Ndow, Raychev (29'st Lohmatov); Molignano (17'st Zorzetto); Cichero (37'st Fiorito), Colley. A disp.: Di Giosia, Minicangeli; Buonpane, Diallo, Luchetti, Pantano; Majdenić. All.: Cinelli.

MILAN (4-3-1-2): Longoni; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Cissè, Mancioppi (20'st Ossola), Hodzic; Plazzotta (31'st Angelicchio); Lontani, Scotti (20'st Castiello). A disp.: Bianchi; Del Forno, Grilli, Vechiu; Pandolfi, Viana Seedorf; Borsani, Perina. All.: Renna.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Ammoniti: 10' Plazzotta (M), Colley (F).

Espulsi: 43'st Hodzic (M).

LA CRONACA

Primo tempo. Una prima frazione di gioco, onestamente, poco entusiasmante e che vive di fiammate. Dopo una prima fase di studio a ritmi lenti e compassati, sono i padroni di casa che vanno a un passo dal vantaggio con un colpo di testa su angolo di Obleac che non va lontano dal palo. Il Milan non riesce a giocare e rendersi pericoloso, sbandando in un altro paio di occasioni pur senza concedere chance degne di nota. I rossoneri si accendono nel finale di tempo con Scotti e soprattutto con Lontani, il cui tiro a girare sul palo lontano viene smanacciato in angolo da Rodolfo.

Secondo tempo. Nella ripresa il Milan va a prendersi i tre punti, che sono davvero d'oro! Nonostante un campo in alcuni punti in pessime condizioni e un inizio di ripresa bloccato, i rossoeneri con pazienza e personalità riescono ad abbattere il muro del Frosinone. A fare la differenza i cambi a metà frazione di Renna che manda dentro Ossola e Castiello per mettere più qualità in campo: al 70° arriva la rete di Lontani, nono gol in stagionale, mentre all'83° raddoppia proprio Castiello. Nel finale viene anche espulso Hodzic in circostanze poco chiare. Quello che conta, però, è che il Diavolo vince e si ricandida seriamente per la zona playoff!