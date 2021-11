LIVE MN - Primavera, Milan-Juventus (1-0) - Nasti sblocca il match!

16' Ancora Milan! Alesi lancia Nasti, che prova a superare Senko con un pallonetto ma la sfera non trova la porta.

12' OCCASIONE MILAN! E' Nasti il rossonero più ispirato: conclusione dai 30 metri e palla che fa la barba al palo.

10' Occasione Juventus. Rispondono subito i bianconeri con Sekularac: destro che termina fuori di poco.

8' GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Progressione centrale di Capone, palla a sinistra per Nasti e mancino che prima sbatte sulla traversa e poi termina in rete. Senko non può nulla, rossoneri in vantaggio!

3' Bellissima azione del Milan: Stanga lancia Capone, stop e tiro che dà l'illusione del gol.

1' Inizia il match!

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Obaretin, Stanga, Bozzolan, Di Gesù, Tolomello, Nasti, Capone, El Hilali, Alesi. Allenatore: Giunti. A disposizione: Desplanches, Pseftis, Kerkez, Polenghi, Nsiala, Bjorkund, Bright, Rossi, Eletu, Traore.

JUVENTUS (4-4-2): Senko, Savona, Nzouango, Citi, Turicchia, Sekularac, Ledonne, Bonetti, Iling-Junior, Chibozo, Cerri. Allenatore: Bonatti. A disposizione: Scaglia, Ratti, Rouhi, Turco, Doratiotto, Dellavalle, Mbangula, Maressa.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale della gara Milan-Juventus, valida per il nono turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano dalla sconfitta umiliante contro l'Hellas Verona, uno dei punti più bassi dell'era Giunti sulla panchina rossonera. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.