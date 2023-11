live mn - Primavera, Milan-Lecce (2-0): Sia e Scotti riportano il Milan in testa

vedi letture

Gran partita dei rossoneri, che contro il Lecce tornano alla vittoria in campionato grazie ai bei gol di Sia e Scotti. Match dominata e testa della classifica, almeno per il momento, riconquistata. I suoi ragazzi hanno fatto un bel regalo di compleanno ad Abate.

94' Termina il match, Milan batte Lecce 2-0.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

85' Miracolo di Raveyre su un tiro a botta sicura: il portiere francese va in controtempo sulla sua destra, parata super su un tiro ravvicinato.

82' Dominio Milan, alla ricerca del terzo gol. Partita positiva dei ragazzi di Abate.

80' Doppio cambio per il MIlan: dentro Liberali e Magni, fuori Camarda e Bakoune.

77' Saloma entra in area, dribbla e cade a terra. L'arbitro ammonisce il giocatore del Lecce per simulazione.

74' Conclusione da fuori di Sala dopo un'azione personale di Camarda, la palla sibila di fianco al palo. Milan molto vicino al terzo gol.

69' Camarda in versione Leao, ne salta due sulla fascia, fa tunnel al terzo ma si allunga troppo il pallone. Gran partita del numero 9 rossonero.

67' Cambio per il Milan: fuori Stalmach, che esce evidentemente stizzito e contrariato, ed entra Sala.

63' GOL DEL MILAN! Gol meraviglioso di Scotti! Contropiede gestito benissimo da Sia, palla a Scotti al limite dell'area sulla destra: stop, dribbling sul destro e tiro ad incrociare imparabile! 2-0 Milan.

62' Zeroli spreca un contropiede interessante sbagliando il passaggio in verticale per Sia, libero a sinistra.

60' Il Lecce prova a reagire, guadagna un calcio d'angolo. Sul corner allontana senza problemi la difesa rossonera.

54' Cambio per il Lecce, entra Agrimi.

48' Botta da fuori di Stalmach, la palla termina alta sopra la traversa.

46' Comincia la ripresa, palla al Milan.

---------------

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' Uscita coraggiosa di Raveyre su un calcio di punizione del Lecce: il portiere francese intercetta la palla ma viene colpito da un attaccante del Lecce. Punizione per il Milan.

40' Sgasata di Jimenez sulla sinistra, imprendibile: cross in mezzo per Zeroli che dal limite dell'area piccola la sbuccia e si mangia un gol enorme.

39' Lecce vicino al pareggio, salva tutto Nsiala in spaccata in area piccola.

38' Camarda vicino al gol! Riceve palla sulla sinistra, conduce in velocità, punta il difensore e arriva al tiro: debole e centrale, para facilmente Lampinen-Skaug. Ma ottima preparazione alla conclusione.

34' Altra azione interessante del Milan con Diego Sia che da sinistra taglia dentro e crossa sul secondo palo di destro: per poco non ci arriva Zeroli.

30' GOL DEL MILAN! Diego Sia porta in vantaggio i rossoneri! Grande palla di prima di Camarda per il compagno, che a tu per tu con il portiere lo fredda con un delizioso pallonetto di sinistro. Milan in vantaggio, meritato! 1-0.

25' Bella occasione per il Milan creata da Jimenez, che da sinistra si incunea in area: il tiro dello spagnolo è ribattuto, così come quello a botta sicura di Sia. Milan vicino al gol.

22' Ammonito Addo del Lecce per un fallo su Scotti.

20' Ammonito Stalmach per un intervento irruento a palla ormai scaricata.

15' I rossoneri spingono e cercano lo spazio giusto per colpire, il Lecce per ora si chiude bene.

13' Munoz trattiene vistosamente Stalmach, al fischio dell'arbitro scaraventa il pallone in fallo laterale con rabbia: graziato, solo ramanzina e niente giallo.

7' Milan dominante: cross sul secondo palo per Camarda che di testa schiaccia a lato

5' Ancora Milan! Ci prova Sia con una girata ma non trova la porta

4' Subito pericoloso il Milan! Bella combinazione Stalmach-Zeroli sulla destra: pallone in mezzo per Camarda che va a un soffio dalla traversa con un bel colpo di testa

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match giocato dal Lecce.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa rossonera per il Milan, maglia bianca da trasferta per il Lecce.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al “Puma House of Football”. Qui la Primavera di Ignazio Abate, che in settimana ha superato 3-2 il PSG in Youth League, affronterà in campionato il Lecce. Rimanete con noi per seguire tutte le emozioni del match con la nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Jimenez; Malaspina, Stalmach, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp.: Bartoccioni, Colzani, Paloschi, Parmiggiani, Liberali, Magni, Martinazzi, Sala, Bonomi. All. Abate

LECCE: Lampinen-Skaug; Addo, Samek, McJannet, Vulturar, Munoz, Pacia, Salomaa, Faticanti, Helm, Jemo. A disp.: Leone, Casalongue, Thorisson, Gromek, Agrimi, Lukoki, Davis, Zivanovic, Minerva, Kongslev, Vescan-Kodor. All.: Castelluzzo.