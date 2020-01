LIVE MN - Primavera, Milan-Pordenone (2-0): raddoppio Milan!

27' GOOOOOOL DEL MILAN!!! Maldini serve Mionic, che con un gran destro a giro mette la palla sotto l'incrocio. Prima rete per il centrocampista croato.

18' Ammonizione per Sautto per una trattenuta su Pecorino.

17' GOOOOOOL DEL MILAN!!! Punizione dal limite dell'area battuta da Maldini che mette la palla sotto al sette. Ronco non può fare veramente nulla. Vantaggio meritato.

10' Altro cross da parte di Barazzetta che vede l'inserimento di Maldini; il 10 rossonero però non trova la giusta coordinazione e spara alto sopra la traversa.

7' Barazzetta mette dentro il pallone per Pecorino, ma di testa mette alto sopra la traversa.

4' Prima occasione Milan: cross di Mionic per la testa di Pecorino che impatta però davanti a sè trova la risposta di Ronco che mette in corner.

1' SI COMINCIA! Primo pallone per i rossoneri

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Jungdal, Barazzetta, Merletti, Michelis, Stanga, Brescianini, Brambilla, Mionic, Maldini, Pecorino, Capanni.

Pordenone (4-3-3): Ronco, Basso, Yabre, Cotali, Carraretto, Sautto, Sbaraini, Pinto, Osayande, Sanzovo, Bertoli.

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Milan-Pordenone, match valido per la seconda giornata del campionato di Primavera 2. I rossoneri arrivano da 8 vittorie consecutive, mentre i neroverdi lottano per rimanere in zona play-off. Seguite con noi gli aggiornamenti del match!