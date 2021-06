LIVE MN - Primavera, Roma-Milan 2-0: altra brutta sconfitta per i rossoneri

Nonostante la buona prima mezz'ora del primo tempo, il Milan esce sconfitto sul campo della Roma. Decisivi i due gol in un minuto dei giallorossi al 38' e al 39', prima con Zalewski poi con Tall. Da segnalare anche un rigore sbagliato di Capone al 28esimo, che indubbiamente ha ha avuto un effetto negativo sui rossoneri.

94' Finisce qui. La Roma vince 2-0.

90' Quattro minuti di recupero.

86' Mancino dalla distanza di Saco: palla che termina fuori.

75' Doppio cambio nel Milan: fuori Brambilla e Kerkez, dentro Tolomello e Bosisio.

72' PALO! Tonin conquista un pallone al limite dell'area, scambia con Capone, ma il destro finisce sul palo dopo la parata di Mastrantonio.

68' Terzo cambio per il Milan: esce Roback, entra N'gbesso.

66' Cambio anche nel Milan: fuori Di Gesù, dentro Tonin.

65' Cambio nella Roma: fuori Tommasini, Zalewski e Ciervo, dentro Pagano, Bamba e Evangelisti.

63' Cross di Zalewski per la testa di Tripi, ma l'incornata termina fuori.

58' La Roma gestisce il pallone con molta calma; il Milan sembra non crederci più.

50' Ci prova Roback con lo scavetto: palla alta.

46' Cambio nel Milan: fuori Frigerio, dentro Saco.

45' Inizia la ripresa

Dal possibile vantaggio Milan all'uno-due clamoroso in sessanta secondi per la Roma. Dall'errore dal dischetto di Capone i rossoneri hanno spento tutto: la Roma è scesa in cattedra e ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol.

47' Fine primo tempo

45' Due minuti di recupero.

40' Raddoppia la Roma. Cervio serve Tall, libero in area di rigore, e non sbaglia. Uno-due clamoroso.

39' Gol della Roma. Moleri indovina l'angolo, ma il rigore di Zalewski è preciso. 1-0!

38' RIGORE ROMA! Michelis è troppo irruento e colpisce Tall.

36' Zalewski ci prova dalla distanza, ma Moleri blocca.

28' Parte Capone...traversa! Il Milan spreca così l'occasione per portarsi in vantaggio!

27' RIGORE MILAN! Ndiaye butta a terra Frigerio e l'arbitro indica il dischetto.

24' Match molto equilibrato finora.

19' Roma vicino al vantaggio: il mancino di Milanese sfiora il palo.

17' Colpo di testa di Tall: Moleri non ha problemi e trattiene il pallone tra le sue mani.

12' Conclusione di Ciervo, ma la palla termina alle stelle.

5' Mancino potente di Di Gesù: Mastrantonio blocca.

2' Ci prova Capone da fuori area, ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

1' Inizia il match!



Amici e amiche MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Roma-Milan Primavera, match valido per la ventinovesima giornata del campionato Primavera 1. Una partita importante per i rossoneri, che arrivano dalla brutta sconfitta contro la Fiorentina, ma vogliono rimanere aggrappati alla corsa ai playoff. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

ROMA PRIMAVERA: Mastrantonio; Tomassini; Rocchetti; Ndiaye; Buttaro; Tripi; Ciervo; Milanese; Tall; Zalewski; Podgoreanu. A disposizione: Boer; evangelisti; Giorcelli; Oliveras; Pagano; Tahirovic; Satriano; Bamba; Afena Gyan; Cassano; Volpato; Berti. All. De Rossi

MILAN PRIMAVERA: Moleri; Kerkez; Obaretin; Michelis; Oddi; Di Gesù; Frigerio; Brambilla; Mionić; Capone; Roback. A disposizione: Pseftis; Bosisio; Cretti; Fili; Tolomello; Robotti; Saco; N'gbesso; Tonin. All. Giunti