MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match di stasera contro il Bologna, Stefano Pioli ha un unico grande dubbio di formazione: chi sarà il trequartista titolare? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Brahim Diaz è in vantaggio su Franck Kessie per partire dal primo minuto contro i rossoblù.