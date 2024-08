Milan, la formazione ufficiale rossonera contro il Genoa: c'è il figlio di Ibra in attacco

Alle 11 la Primavera del Milan scenderà in campo in casa del Genoa nella gara valida per la 3^ giornata di campionato.

I rossoneri di mister Guidi, che sono a punteggio pieno in classifica, scenderanno in campo con questa formazione iniziale: Colzani, Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera, Stalmach, Sala, Comotto, Sia, Bonomi, Ibrahimovic.