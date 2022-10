Milan Primavera, Abate: "Dobbiamo continuare così e testa a Londra, non c'è tempo per festeggiare"

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso ai canali ufficiali del Club rossonero dopo la vittoria per 0-3 a Bologna: "Abbiamo fatto una buona gara, con un approccio giusto, stiamo migliorando e cominciamo ad avere più consapevolezza dei nostri mezzi. Con questo atteggiamento e questo spirito possiamo solo che crescere, sono contento perché a turno stanno avendo tutti spazio. Dobbiamo continuare così e testa a Londra, non c'è tempo per festeggiare".