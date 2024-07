Milan Primavera, al via la nuova stagione: il post social dei rossoneri

È iniziato oggi, nel pomeriggio, il raduno del Milan Primavera di mister Guidi al Puma House of Football con una rosa che, ovviamente, non è ancora completa e definitiva come per quanto riguarda il Milan Futuro e la Prima Squadra. Apparso sui profili social di AC Milan Youth Sector, questo il post di introduzione della nuova stagione.

Il Milan Primavera ai nastri di partenza.