Milan Primavera, arriva la sesta vittoria consecutiva

La Primavera rossonera non si ferma più: al Vismara arriva la sesta vittoria consecutiva in campionato, che proietta il Milan sempre più saldamente in testa alla classifica di Primavera 2. Dopo Parma e Verona, altro successo largo nel punteggio: 5-2 il finale, rotondo e netto, con la strada tracciata già nella prima mezz'ora di gioco, con la rete di Capanni e la doppietta di Pecorino. Nella ripresa, Maldini e di nuovo Capanni arrotondano il risultato sul 5-0 prima delle due reti nel finale dell'Entella, con Oliveri e Villa. Complice il pareggio dell'Hellas Verona contro il Brescia, il Milan Primavera allunga a +4 in classifica sugli scaligeri. Sabato i rossoneri chiuderanno il girone d'andata in trasferta a Udine, terza forza del campionato, per consolidare ulteriormente il proprio primato.

MILAN-V. ENTELLA 5-2

Milan (4-3-1-2): Jungdal; Stanga, Caldara, Michelis, Oddi; Sala (19'st Frigerio), Brambilla (32'st Capone), Brescianini; Maldini (32'st Haidara); Pecorino (19'st Mionic), Capanni (13'st Tonin). A disp.: Soncin, Moleri, Bosisio, Barazzetta. All. :Giunti.

Virtus Entella: Siaulys; Lai, Basani, Lipani (28'st Mogos), Garbarino, Bruno, Brunozzi, Meazzi, Costa (28'st Oliveri), De Rigo (28'st Sakhi), Buso. A disp.: D'Amora, Andreis, Villa, Garbarino, Grosso, Popovici, Scaldarella, Di Stasio, Sestito. All.: Castorina.

Arbitro: Kamara di Verona.

Gol: 17' Capanni (M), 18' Pecorino (M), 28' Pecorino (M), 9'st Maldini (M), 11'st Capanni (M), 38'st Oliveri (V), 44'st Villa (V).

Ammoniti: 26'st Lipani (V).