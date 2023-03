MilanNews.it

Al 66esimo raddoppia il Milan contro l'Atletico Madrid, nella sfida valida per i quarti di finale di Youth League! Gran gol di El Hilali, bravissimo a colpire col destro l'assist di Chaka Traoré; in occasione non perfetto il portiere spagnolo Iturbe, con il pallone che gli sbatte sulla schiena e finisce in rete.