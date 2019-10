Milan Primavera, Brambilla: "Sono felice dei tre punti e dei quattro assist"

Sempre dal Vismara, sono arrivate le parole di Alessio Brambilla dopo la vittoria del Milan contro il Parma per 6-0. Questa la sua analisi della sfida:

"Sono felice dei tre punti e dei quattro assist. Abbiamo fatto una grande prestazione sotto il profilo tecnico e tattico, sicuramente questi sono i frutti del lavoro svolto in settimana. Rispetto alle ultime partite siamo partiti subito forte, non mollando fino al 90’. Il Mister all'intervallo ci ha chiesto di tenere il ritmo alto e di non prendere gol. La Coppa Italia? È una grande opportunità per noi che ci permetterà, in caso di passaggio del turno, di affrontare avversari di Primavera 1".