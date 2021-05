Milan Primavera, Giunti: "Sono molto soddisfatto, andiamo avanti col sorriso"

Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso, come riportato da acmilan.com, nel post pareggio contro l'Empoli: "Sono molto soddisfatto. Avevamo tante assenze, ma chi è sceso in campo ha giocato una prova importante come atteggiamento. I ragazzi hanno dato tutto, alla fine erano stremati. La prima mezz'ora è stata perfetta. Potevano anche andare 2-0, poi com'era prevedibile siamo calati e l'Empoli ha meritato il pareggio. Complimenti all'Empoli per la qualità del suo gioco e di tanti suoi calciatori. È stata una gara sempre aperta e bella da vedere. Questo punto ci permette di dare continuità di risultati ma soprattutto di prestazioni, la classifica è buona e adesso andiamo avanti col sorriso. Sono davvero contento per il ritorno di Capone, ha sofferto molto a stare fermo per diversi mesi".