Milan Primavera in campo alle 16.30 contro il Verona senza capitan Zeroli

Dopo il pareggio nel derby in trasferta contro l'Inter, il Milan Primavera scenderà in campo oggi alle 16:30 al "Puma - House of Football" per sfidare l'Hellas Verona, nel match valido per la 15esima giornata di categoria. Non ci sarà capitan Zeroli, convocato da Pioli. Gli aggiornamenti con il risultato del match in live saranno forniti da MilanNews.it.

Dopo gli esordi nel corso della stagione di, nella partita contro il Monza è arrivato anche quello di un altro giovane della Primavera,. Il centrale serbo è entrato nel corso del primo tempo, per il suo esordio da professionista, e ha addirittura. Unche, secondo quanto riportato dain questa Serie A:- gli altri, come detto, sono Bartesaghi e Camarda. Per poco non esordiva un altro 2005,, già pronto all'ingresso in campo prima dell'infortunio di Okafor.