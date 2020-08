Il Milan ha deciso di non riscattare Emanuele Pecorino, attaccante che ha giocato l'ultima stagion nella Primavera milanista: la giovane punta era arrivata un anno fa nel club di via Aldo Rossi in prestito con diritto di riscatto. Attraverso il proprio profilo di Instagram, il giocatore ha annuciato il suo ritorno al Catania: "Sono tornato a casa".