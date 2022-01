Milan Primavera, sabato sarà la panchina numero 100 per Giunti

La Primavera 1 è finalmente pronta a tornare in campo per riprendere il suo cammino. Il Milan di Federico Giunti è pronto ad aprire le porte del Vismara all'Empoli sabato prossimo (ore 15). Quella contro i toscani sarà una partita speciale per il tecnico rossonero: Giunti raggiungerà il traguardo delle 100 panchine al Milan. A riportarlo è Il Giorno.