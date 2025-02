MN - Comotto: "Mi mancava la sensazione del gol. Inter e Juve? Se le affrontiamo con la giusta mentalità..."

Christian Comotto, centrocampista classe 2008 del Milan Primavera, si è così espresso a MilanNews.it al termine della gara vinta contro il Bologna: "Mi era mancato molto il gol, era da tanto tempo che non segnavo, bellissimo riprovare quella sensazione. Tra l'altro, è stato il gol che ha risbloccato la partita e poi è arrivata la vittoria. Siamo tutti molto contenti".

Mercoledì il derby di Coppa Italia, poi la Juve in campionato...

"Dobbiamo continuare così. Sarano due partite molto difficili, ma stiamo crescendo molto: se entriamo con la mentalità giusta riusciremo a battere Inter e Juve"

LA PARTITA

Bologna partito subito forte

Forte del pareggio agguantato allo scadere del primo tempo, il Bologna di mister Colucci è entrato in campo, nei primi minuti di gioco della ripresa, più convinto rispetto al Milan di Guidi, che invece sembra aver accusato il colpo, anche se intorno al 49' la formazione rossonera ha avuto una ghiotta occasione per tornare in vantaggio com Comotto.

Occasione Milan con Bakoune

Il Milan poteva fare male sugli sviluppi di calcio d'angolo, gli stessi che hanno portato il Bologna a pareggiare a fine primo tempo. Bonomi alla battuta, Scotti prolunga sul secondo palo ma Bakoune, al 10' del secondo tempo, non ci ha creduto abbastanza mancando il tap-in vincente per riportare in vantaggio il Diavolo.

Scotti lo stava per fare brutto

Sempre lui, Filippo Scotti. In campo c'è Liberali, ma il 99 rossonero si stava per prendere la scena con ua sforbiciata pazzesca, che ha illuso visto che si spenta sull'esterno della rete dando l'effetto ottico del gol.

Il Vantaggio di Comotto

Il secondo tempo lo aveva cominciato meglio il Bologna, ma tempo di ricompattarsi che il Milan è tornato a fare la partita. E prima Bakoune, e poi Scotti, la rete del vantaggio era nell'area, e sugli sviluppi di un calcio piazzato è arrivata. Bonomi la mette tesa dentro l'area di rigore, un difensore del Bologna l'ha sfiora favorendo sul secondo palo Bakoune, che con freddezza non si fa ingolosire ma la serve dentro l'area di rigore ad un Comotto tutto solo che non ha dovuto fare altro che inaccarla e riportare il Milan in vantaggio al 61'.

Segna sempre Scotti

Neanche il tempo di esultare per il vantaggio di Comotto che il Milan ha deciso di indirizzare la partita verso un binario ben preciso, il suo. Dopo una cavalcata ponderosi di Magni sulla fascia, il 98 rossonero è stato lucido nel non farsi ingolosire dalla conclusione e servire dentro l'area di rigore un indisturbato Scotti, che non ha dovuto fare altro che stopparla e superare per la terza volta questo pomeriggo Happonen. Al 63' il Milan si è dunque portato due reti avanti rispetto al Bologna.

Vittoria Milan al PUMA House of Football. Grazie a questi tre punti la formazione di Guidi allunga in classifica sulla Juventus e raggiunge il Sassuolo, campione d'Italia, a quota 43 punti.