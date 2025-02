MN - Ibra Jr ancora fuori per un infortunio muscolare. Per Colombo, invece, problema al collaterale

Il Milan Primavera si appresta ad affrontare il Bologna al PUMA House of Football di Vismara in occasione della 23esima giornata del campionato di Primavera 1. Oltre ai soliti noti, mister Federico Guidi non avrà a disposizione per la partita contro gli emiliani né Maximilian Ibrahimovic né il difensore Federico Colombo.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'attaccante svedese è ancora alle prese con un problema muscolare, lo stesso che lo costrinse ad uscire all'ora di gioco contro il Lecce e che lo mantiene in dubbio sia per il derby di mercoledì in Coppa Italia che per la sfida di settimana prossima contro la Juventus. Per l'italiano, invece, infortunio al collaterale.

di Lorenzo De Angelis