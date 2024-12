MN - La delusione di Guidi: "Giocato il secondo tempo peggiore della stagione.."

Il Milan Primavera cade in casa 3-1 contro la Stella Rossa e dice addio ai sogni rimonta. Con la sconfitta di questo pomeriggio al 'Chinetti' di Solbiate Arno, infatti, la formazione di Federico Guidi chiude 27esima nel girone unico di questa stagione di UEFA Youth League. Questo un estratto delle dichirazioni del tecnico rossonero Guidi, in esclusiva ai nostri microfoni:

"Quest'anno abbiamo fatto una scelta molto delicata, non solo in campionato ma anche in Youth abbiamo deciso di schierare tanti ragazzi giovani e sapevamo che ogni partita sarebbe stata complicata, affrontiamo avversari più maturi fisicamenti rispetto a noi. E' vero che siamo arrivati all'ultima partita dove ci siamo giocati il tutto per tutto, volevamo qualificarci con tutte le nostre forze. Il difetto che abbiamo è quello che da un lato creaimo tanti, ma poi non siamo così lucidi e concreti a concretizzarle. La sbavatura nel finale di primo tempo abbiamo ha dato il largo alla sconfitta mentre il secondo tempo è stato il peggiore di sempre..".