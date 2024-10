MN - Primavera, Bologna-Milan domani alle 13.00: ancora out Longoni. Le ultime sulla squadra di Guidi

Dopo la sconfitta in casa del Bayer Leverkusen in Youth League, domani alle 13 la Primavera del Milan tornerà in campo in campionato in casa del Bologna (oggi la partenza per il capoluogo emiliano). Il portiere Longoni è ancora infortunato e dunque per la porta mister Federico Guidi avrà a disposizione Colzani e Pittarella. In attacco, tra gli altri, figurano Scotti, Perrucci e Ibrahimovic. Dal Milan Futuro, impegnato oggi pomeriggio in Serie C contro la Pianese, potrebbero scendere dei giocatori.

Quella contro il Bologna è l'ultima partita della Primavera del Milan prima della sosta per le nazionali nella quale parecchi giovani rossoneri risponderanno alla chiamata delle propria selezione a dimostrazione del valore del settore giovanile milanista.