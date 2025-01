MN - Primavera, quanti assenti contro la Lazio tra infortunati e giocatori aggregati al Milan Futuro

La Primavera del Milan che sta affrontando la Lazio è priva di diversi giocatori: Ossola e Bakoune sono out per dei risentimenti muscolari, così come sono fuori per infortunio Grilli, Frugnoli (operato il 27/12 per stabilizzazione frattura scafoide e legamento scafo-lunato della mano sinistra, la prognosi è di 6 settimane) e Gualdi. A loro si aggiungono poi altri giocatori che non sono a disposizione di mister Guidi in quanto aggregati con il Milan Futuro: si tratta di Ibrahimovic, Liberali, Dutu e Sala. Dalla squadra di Bonera è invece sceso solo Hodzic.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, sfida valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman.. A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Lontani, Tezzele, Perina, Tartaglia. Allenatore: Federico Guidi.

LAZIO (4-4-2): Renzetti, Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso, Serra, Sulejmani, Pinelli, Zazza, Milani. A disposizione: Bosi, Dordon R, D'Agostini, Munoz, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Battisti, Karsenty. Allenatore: Sergio Pirozzi.