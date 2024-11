MN - Youth League: contro il Real Madrid con qualche assenza pesante. Torna Liberali

vedi letture

Non solo Real Madrid-Milan alle ore 21.00 questa sera. Oggi alle 16 all'Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid, la Primavera del Milan scenderà in campo contro il Real nella sfida valida per la quarta giornata di Youth League. Dopo le prime tre partite, la squadra di mister Guidi ha raccolto due punti (pareggi contro Liverpool e Club Brugge e sconfitta contro il Bayer Leverkusen), mentre gli spagnoli sono a quota tre punti in classifica grazie al successo ottenuto contro lo Stoccarda (poi ha perso contro Lille e Borussia Dortmund).

Forte dell'ottimo momento che sta vivendo in campionato, il Milan Primavera punta a trovare continuità anche in Youth League facendo bella figura in terra spagnola, nonostante qualche assenza importante. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, mister Guidi non avrà ancora a disposizione Maximliano Ibrahimovic, così come altri giocatori.

Per far fronte a questi imprevisti, sono partiti per Madrid insieme alla squadra alcuni ragazzi del Milan Futuro, Sia, Liberali e Magni, ai quali ne sono stati aggregati altri, ancora più giovani, come Albe, Lontani, Faccioli e Tartaglia, che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime partite del campionato Primavera.

Il Real Madrid si presenterà alla sfida di questo pomeriggio con una formazione decisamente più esperta rispetto a quella del Milan, ma l'auspicio è che il risultato possa essere lo stesso dello scorso 13 marzo, quando i ragazzi di Ignazio Abate scrissero una pagina di storia del calcio giovanile italiano battendo i pari età dei Blancos ed accedendo alle semifinali di Youth league.