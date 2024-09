Non solo la prima squadra, oggi in campo anche il Milan Primavera

La formazione di Paulo Fonseca non sarà l'unico Milan che scenderà in campo nella giornata di oggi. Alle 16.30, presso il Puma House of Football di Vismara, infatti, giocherà anche la Primavera di Federico Guidi, alla ricerca di ulteriore continuità in campionato dopo le ultime due vittorie, l'ultima contro l'Inter per 3 a 1 nel derby di settimana scorsa.

Questa volta l'avversario dei rossoneri saranno i pari età del Cesena, attualmente diciottesimo in classifica, quindi piena zona play-out, con appena 3 punti racimolati in 5 partite. Discorso diverso va invece fatto per il Milan, secondo in classifica ad un punto dalla Roma capolista. Così come la prima squadra, anche la formazione di Guidi, in caso di vittoria, potrebbe agganciare il primo posto in classifica e godersi la vista dall'alto verso il basso in attesa del risultato che i rivali giallorossi faranno lunedì pomeriggio al Viola Park contro la Fiorentina.