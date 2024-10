Primavera 1, la classifica aggiornata: il Milan batte la Fiorentina e vola al terzo posto

Un bel Milan espugna il Viola Park e torna a vincere in campionato dopo 3 giornate. Vittoria, quella contro la Fiorentina capolista, che non solo dà morale alla formazione di mister Guidi in vista dei prossimi impegni stagionali, ma che spedisce i rossoneri al terzo posto in classifica insieme alla Juventus ed al Sassuolo.

PRIMAVERA 1: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Fiorentina 18 punti

Lazio 18

Milan 16

Juventus 16

Sassuolo 16

Inter 15

Torino 15

Bologna 14

Genoa 14

Roma 14

Cagliari 13

Cremonese 12

Lecce 11

Atalanta 11

Monza 11

Hellas Verona 9

Empoli 8

Cesena 7

Sampdoria 5

Udinese 3