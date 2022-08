Primavera 1, oggi previsti altri tre match validi per la prima giornata

MilanNews.it

Sono tre i match in programma oggi validi per la prima giornata di Primavera 1, campionato di cui fa parte anche il Milan di Ignazio Abate. Alle 14.30 l'Empoli ospiterà l'Atalanta mentre alle 16.30 la Fiorentina giocherà in casa dell'Udinese. Alle 18.30, infine, si giocherà Sampdoria-Verona. I blucerchiati, nel prossimo turno, saranno avversari dei rossoneri.