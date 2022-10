Primavera, Abate post-Roma: "Dal risultato sembra sia stata sfida a senso unico, ma non è vero"

© foto di Gianluigi Torre

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso ai canali ufficiali del Milan dopo la sconfitta contro la Roma: "Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, la squadra mi è piaciuta molto ma poi ci siamo ritrovati sotto 0-2 in maniera immeritata. Siamo ripartiti e abbiamo subito due rigori contro, questo penso potesse tagliare le gambe a chiunque ma, pur non creando tanto, i ragazzi sono rimasti in partita in mezzo alle difficoltà. Peccato aver preso il 4-1, così sembra sia stata una sfida a senso unico ma non è vero. La Roma è forte, superiore, il mio Milan ci ha comunque messo qualità e cuore, senza mai perdere la testa. Andiamo avanti e ora pensiamo alla Youth League".