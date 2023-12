Primavera, alle 14 l'ultima gara del girone di Youth League contro il Newcastle: ecco come seguire il match

Anche il Milan Primavera è a Newcastle oggi e sfiderà i pari età dei Magpies nell'ultima gara del girone di Youth League che la squadra di Abate ha dominato in lungo e in largo. I rossoneri, infatti, con l'ultima vittoria contro il Dortmund si sono già assicurati la prima posizione nel girone che significa qualificazione diretta agli ottavi, senza passare dai sedicesimi.

La gara di oggi in Inghilterra, ininfluente, sarà comunque una nuova occasione per i giovani rossoneri di fare esperienza, specialmente quelli che magari hanno giocato un po' meno. Il fischio di inizio è fissato alle ore 14 italiane e la gara sarà visibile in diretta su Milan TV. Sul sito di MilanNews.it, come di consueto, potrete seguire il live testuale della gara.