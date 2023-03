Primavera, Bozzolan: "Un sogno poter giocare sapendo che Maldini mi guarda. Vogliamo vincere la Youth League"

MilanNews.it

Andrea Bozzolan, terzino del Milan Primavera, si è così espresso a MilanTV dopo la qualificazione alle Final Four di Youth League: "Parlo per tutti: emozione indescrivile. L'anno scorso non ci siamo qualificati, ma quest'anno siamo più uniti, siamo una famiglia e stiamo riuscendo ad andare avanti".

Che gruppo siete?

"C'è qualcuno più grande e cerchiamo di essere d'ispirazione per i più piccoli: è solo diventato una famiglia che si può andare avanti".