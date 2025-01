Primavera, domani Atalanta-Milan: data e ora della sfida e chi torna a disposizione di Guidi

Domani, sabato 11 gennaio, va in scena 19ª giornata del campionato di Primavera 1. C'è Atalanta-Milan alle ore 13.00 allo stadio Comunale di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. I rossoneri dal pareggio per 0-0 della scorsa settimana contro la Lazio e dovranno fare ancora a meno di Bakoune che non recupera: il rientro è previsto per la gara contro la Fiorentina. A disposizione di mister Guidi dovrebbe esserci ancora Liberali, in attesa di capire quali giocatori invece verranno chiamati in Serie C dal Milan Futuro.

Per seguire la sfida ci sarà la consueta diretta testuale di MilanNews.it e la diretta televisiva su Sportitalia.