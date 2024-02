Primavera, domenica mattina alle 11 Cagliari-Milan

Domenica mattina torna in campo la Primavera del Milan che sarà impegnata in casa del Cagliari nel match valido per la 20^ giornata del campionato Primavera 1. La sfida si giocherà allo Stadietto Giulini di Assemini e il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 11.

I rossoneri di Abate sono reduci dallo 0-0 casalingo contro la Roma e al momento sono al quinto posto in classifica con 32 punti. I sardi, invece,ottavi con 28 punti, arrivano dal pareggio per 1-1 sul campo del Bologna. La gara di andata tra Milan e Cagliari, che si è giocata il 25 novembre 2023, si era conclusa con la vittoria dei rossoblu per 4-2 al Puma House of Football.