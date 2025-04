Primavera, Dutu: "Un vero peccato. Ora testa alle finali scudetto che sono il nostro obiettivo"

Matteo Dutu, difensore della Primavera del Milan, ha rilasciato queste parole a Sportitalia dopo il ko nella finale di Coppa Italia contro il Cagliari: "E' un vero peccato, abbiamo tenuto di più la palla, abbiamo avuto delle occasioni. Loro sono stati bravi a capitalizzare le tre occasioni che hanno avuto. Le finali scudetto sono il nostro obiettio, possiamo farcela. E' un periodo in cui non siamo nemmeno fortunati però faremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo".

Questo il tabellino della sfida tra Milan e Cagliari 0-3, valida per finale di Coppa Italia Primavera 2024/2025 e che si è giocata all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano.

MILAN-CAGLIARI 0-3

Marcatori: 20' pt Vinciguerra (C), 36' pt Bolzan (C), 24' st Trepy (C)

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune (18' st Perrucci), Paloschi, Dutu, Magni (35' st Asanji); Comotto (9' st Nissen), Victor, Hodzic (9' st Sala); Liberali, Sia (18' st Scotti), Bonomi. A disp.: Colzani, Mancioppi, Parmiggani, Ossola, Perera, Colombo. All.: Guidi.

CAGLIARI: Iliev; Franke, Pintus, Cogoni; Grandu, Marcolini (37' st Marini), Liteta, Balde (23' st Malfitano), Arba (14' st Langella); Bolzan (14' st Achour), Vinciguerra (14' st Trepy). A disp.: Ausenklis, Collu, Simonetta, Suslev, Ardau, Costa. All.: Pisacane.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate

Ammoniti: 18' pt Bolzan, 38' pt Hodzic

Recupero: 2' 1T, 4' 2T

Note: 3000 spettatori. Rigore sbagliato da Bonomi al 44' pt (traversa).