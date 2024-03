Primavera, gli impegni a marzo della squadra di Ignazio Abate

PRIMAVERA

La corsa Playoff è sempre più nel vivo, e a marzo i ragazzi di Abate inizieranno la volata finale della stagione regolare. Tre appuntamenti nel campionato Primavera 1, tutti concentrati nello spazio di due settimane, in cui cercare punti importanti e ulteriori verifiche nel percorso di crescita dei giovani rossoneri. Non solo Italia, però: a metà mese un nuovo imperdibile appuntamento in Youth League, in palio c'è la Final Four per il titolo.

PRIMAVERA 1

24ª giornata, Milan-Fiorentina, lunedì 4 marzo ore 16.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football - BIGLIETTI GRATUITI

25ª giornata, Hellas Verona-Milan, sabato 9 marzo ore 11.00 (Sportitalia) - Sinergy Stadium

26ª giornata, Milan-Lazio, domenica 17 marzo ore 10.45 (Sportitalia) - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

Quarti di finale (gara secca), Milan-Real Madrid, mercoledì 13 marzo ore 16.00 - PUMA House of Football