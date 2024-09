Primavera, gli impegni a settembre della squadra di mister Guidi

Prima la pausa, poi per i rossoneri di Mister Guidi sarà tempo di rituffarsi sul campionato di Primavera 1. Tre le gare in programma nel mese in arrivo, le due casalinghe contro Empoli e Cesena e - soprattutto - il Derby in trasferta.

PRIMAVERA 1

4ª giornata, Milan-Empoli, sabato 14 settembre (TBC) (Sportitalia) - PUMA House of Football, Milano

5ª giornata, Inter-Milan, sabato 21 settembre (TBC) (Sportitalia) - Konami Youth Center, Milano

6ª giornata, Milan-Cesena, sabato 28 settembre (TBC) (Sportitalia) - PUMA House of Football, Milano

YOUTH LEAGUE

1ª giornata, Milan-Liverpool, martedì 17 settembre 2024 (TBC) - PUMA House of Football, Milano