Primavera, gli impegni ad aprile della squadra di Guidi

PRIMAVERA MASCHILE

Fari puntati sulla Finale di Coppa Italia, senza perdere di vista il campionato, per conservare un posto tra le prime sei, che vale i playoff. Sarà senza dubbio un mese cruciale per la Primavera di Guidi, che affronterà il Cagliari il 9 aprile per cercare di alzare il trofeo della Coppa Italia. In Primavera 1, invece, va cristallizzato un posto nei playoff, per sognare in grande anche tra maggio e giugno.

PRIMAVERA 1

32ª giornata, Cesena-Milan, sabato 5 aprile ore 11.00 - Centro Sportivo Romagna Centro

33ª giornata, Milan-Monza, lunedì 14 aprile alle 18.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

34ª giornata, Empoli-Milan, venerdì 18 aprile alle 16.30 (Sportitalia) - Stadio Di Petroio

35ª giornata, Lazio-Milan, data e ora da definire (Sportitalia) - Stadio Mirko Fersini

COPPA ITALIA PRIMAVERA

Finale, Milan-Cagliari, mercoledì 9 aprile alle 15.00 (Sportitalia) - Arena Civica Gianni Brera, Milano