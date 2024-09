Primavera, Guidi: "Bella la reazione della squadra nel secondo tempo. Chi è entrato ha risposto presente"

Federico Guidi, tecnico della Primavera rossonera, ha commentato così il pareggio contro il Cesena per 1-1: "Siamo partiti rallentati, abbiamo accusato un po' le tante partite ravvicinate e il caldo di oggi. Però mi è piaciuta la reazione nel secondo tempo. Siamo stati vicini al pareggio anche prima del rigore. Ci sono state cose da migliorare, ma ci sono anche aspetti positivi da rimarcare. Mi è piaciuta la reazione caratteriale, i ragazzi non volevano perdere. Il Cesena è più esperta di noi, con otto 2005 in campo e alla fine fisicità ed esperienza hanno pesato. E' un altro scalino che siamo riusciti a salire nel nostro percorso di crescita.

Se i cambi hanno cambiato la partita? Sì, erano ragazzi più freschi rispetto a quelli che sono usciti e hanno risposto presente. Ma su questo non avevo dubbi, io mi fido di tutti i ragazzi. Oggi chi è entrato ha risposto presente.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno. Non sempre le partite si mettono come noi vogliamo. Anche a reagire ad un evento negativo come è stato è importante. Abbiamo dimostrato solidità e continuità di gioco, potevamo essere più veloci, è vero, potevamo anche attaccare meglio, ma questi sono margini miglioramenti che abbiamo".