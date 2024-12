Primavera, Guidi: "Vittoria meritata, ma dovevamo chiuderla prima"

vedi letture

Federico Guidi, allenatore della Primavera del Milan, ha rilasciato queste parole dopo la vittoria per 3-2 in casa della Samdporia: "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, costruendo dei bei gol. Abbiamo sofferto nel finale perchè non siamo stati bravi a chiuderla prima. Loro avevano in campo tanti attaccanti e tanti centimetri e ci hanno messo in difficoltà sulla palle inattive e con i palloni messi in area di rigore. Ci sono state tante partite dentro alla partita, ma credo che la vittoria sia meritata".