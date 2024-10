Primavera, il Milan stecca a Bologna e perde l'occasione del primato in classifica

Brutta prestazione della Primavera di mister Federico Guidi che cade per la seconda volta in questo campionato. Il Bologna di Rivalta vince 3-1 e lo fa con merito, dopo essere andato in svantaggio subito a inizio gara dopo la rete di Bonomi. Con il tempo i padroni di casa prendono metri e fiducia, ribaltando tutto in tre minuti alla mezz’ora della prima frazione di gioco: prima Ebone in mischia e poi Labedzki con un gran gol. Nella ripresa ci si aspetta la reazione rossonera che, però, non arriva. A pochi minuti dal 90°, con i rossoneri sbilanciati e sfilacciati, arriva il tris firmato da Markovic sugli sviluppi di calcio piazzato.

Il Milan perde così la chance di agguantare il primo posto in classifica e rimane terzo in graduatoria: in vetta, dunque, resiste il primato della Roma che ieri aveva pareggiato. Seconda sconfitta consecutiva per il Diavolo dopo lo stop europeo in Youth League contro il Bayer Leverkusen. La pausa arriva forse nel momento migliore anche se molti saranno impegnati con le rispettive selezioni giovanili. Il prossimo impegno della Primavera è previsto sabato 19 ottobre alle ore 15 in casa contro la Cremonese.